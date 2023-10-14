Студентов, которые взяли академотпуск, могут мобилизовать - разъяснение МОН

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“Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца второго части третьей статьи 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся. Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если они не имеют других оснований для предоставления отсрочки от призыва”, — отмечается в документе МОН.

При этом, в Минобразования и науки добавляют, что “в случае призыва они имеют право на продление академического отпуска в связи’связи с мобилизацией”.

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