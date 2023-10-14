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Студентів, які взяли академвідпустку, можуть мобілізувати – роз’яснення МОН

Студентів, які взяли академвідпустку, можуть мобілізувати – роз’яснення МОН

Київ • УНН

 • 380494 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Студенти, які взяли академічну відпустку, під час дії воєнного стану підлягають мобілізації. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти та науки України, пише УНН.

Цитата

“Зазначаємо, що в разі надання академічної відпустки (перерви у навчанні) на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються. Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову”, — зазначається в документі МОН.

При цьому, в Міносвіти та науки додають, що “у разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв’язку з мобілізацією”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ухилятися від мобілізації буде важче: у Міноборони розповіли про обмін інформацією між реєстрами

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