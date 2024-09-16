Студенты получат гранты на обучение через "Дія": обновлен алгоритм

Впервые студенты-контрактники получат гранты на обучение через "Дія", сумма гранта зависит от баллов НМТ и специальности, а подтвердить его получение нужно до 5 ноября, сообщили в МОН и вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в понедельник, пишет УНН.

Гранты на обучение уже в "Дія" - написал Федоров в Telegram.

Как отметили в МОН, так правительством обновлен алгоритм получения государственного гранта на обучение.

"Алгоритм стал быстрее, проще и самое главное - без лишней бюрократии. Несколько простых шагов - и грант для частичной оплаты обучения на контракте доступен в мобильном приложении "Дія", - отметили в МОН.

Податися на грант для навчання у виші можна буде пізніше, процедуру спрощують - МОН

"Студенты, поступившие на контракт, в этом году впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения. История с грантами революционная для нашей системы образования, она даст студентам свободу, а университетам мотивацию. Гранты доступны студентам, обучающимся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления", - добавил вице-премьер Федоров.

По его словам, для тех, кто сдал НМТ минимум по двум предметам:

на 150 баллов грант будет 15 000+ грн

на 170 баллов - 25 000+ грн.

"Сумма гранта может быть больше в зависимости от коэффициента. Например, на специальность "Образование/Педагогика" коэффициент 1,5, поэтому сумма гранта увеличится в 1,5 раза", - пояснил он.

"Для университета грант - это стимул развиваться, менять подход, набирать качественный преподавательский состав и бороться за студентов. А здоровая конкуренция - путь к развитию. Студент не будет иметь денег физически, но будет иметь сертификат в "Дії", - отметил Федоров.

"Подтвердить получение гранта нужно с 15 сентября до 5 ноября", - отметили в МОН в соцсетях.

Как выглядит грант и как он работает, Федоров показал в видео, а МОН - на слайдах.