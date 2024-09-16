Студенти отримають гранти на навчання через "Дію": оновлено алгоритм

Вперше студенти-контрактники отримають гранти на навчання через "Дію", сума гранту залежить від балів НМТ та спеціальності, а підтвердити його отримання потрібно до 5 листопада, повідомили у МОН та віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров у понеділок, пише УНН.

Гранти на навчання вже в "Дії" - написав Федоров у Telegram.

Як зазначили у МОН, так урядом оновлено алгоритм отримання державного гранту на навчання.

"Алгоритм став швидшим, простішим і найголовніше - без зайвої бюрократії. Кілька простих кроків - і грант для часткової оплати навчання на контракті доступний у мобільному застосунку "Дія", - зазначили у МОН.

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"Студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання. Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію. Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування", - додав віцепрем'єр Федоров.

З його слів, для тих, хто склав НМТ мінімум з двох предметів:

на 150 балів грант буде 15 000+ грн

на 170 балів - 25 000+ грн.

"Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза", - пояснив він.

"Для університету грант - це стимул розвиватися, змінювати підхід, набирати якісний викладацький склад та боротися за студентів. А здорова конкуренція - шлях до розвитку. Студент не матиме грошей фізично, але матиме сертифікат у "Дії", - зазначив Федоров.

"Підтвердити отримання гранту потрібно з 15 вересня до 5 листопада", - зазначили у МОН у соцмережах.

Який на вигляд грант та як він працює, Федоров показав у відео, а МОН - на слайдах.