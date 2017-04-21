Студент из Запорожской области выиграл в лотерею полмиллиона гривен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33899 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100361 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114698 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115469 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111919 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103873 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106931 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103448 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152484 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Студент из Запорожской области выиграл в лотерею полмиллиона гривен

Студент из Запорожской области выиграл в лотерею полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 7817 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. 23-летний студент по имени Ростислав из города Вольнянск Запорожской области выиграл полмиллиона гривен в ежедневной лотерее “ТОП”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей “М.С.Л.”

Отмечается, что это первый выигрыш в лотерею “ТОП” в 2017 году и 125-й главный приз в истории проведения лотерей “ТИП” и “ТОП”.

По словам победителя, у этого выигрыша есть своя большая предыстория. Дело в том, что отец Ростислава является заядлым поклонником лотерей уже в течение 15 лет. Вместе с отцом они сконцентрировали внимание лишь на одной лотерее — “ТОП”. Причина — ежедневные тиражи и стоимость билета, которая составляет всего пять гривен, в то время как сумма главного приза большая, ведь можно за один день выиграть полмиллиона гривен.

Отец и сын традиционно в течение недели по 3 — 4 раза покупали билеты “ТОП”, тратя около 70 гривен, пока очередной билет Ростислава не стал призовым и не принес в семью сразу полмиллиона гривен.

“Когда я узнал, что наш билет выиграл 500 тысяч, то сразу не поверил. Мы с отцом несколько раз проверяли друг друга. Все-таки это очень удивительное ощущение, когда становишься главным победителем. Желаю каждому игроку испытать его на собственном опыте”, – подчеркнул Ростислав.

Победитель рассказал, что планы на призовые деньги у него немалые: решение квартирного вопроса, женитьба и путешествия.

Украинские Национальные Новости

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