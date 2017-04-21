Студент из Запорожской области выиграл в лотерею полмиллиона гривен

Отмечается, что это первый выигрыш в лотерею “ТОП” в 2017 году и 125-й главный приз в истории проведения лотерей “ТИП” и “ТОП”.



По словам победителя, у этого выигрыша есть своя большая предыстория. Дело в том, что отец Ростислава является заядлым поклонником лотерей уже в течение 15 лет. Вместе с отцом они сконцентрировали внимание лишь на одной лотерее — “ТОП”. Причина — ежедневные тиражи и стоимость билета, которая составляет всего пять гривен, в то время как сумма главного приза большая, ведь можно за один день выиграть полмиллиона гривен.



Отец и сын традиционно в течение недели по 3 — 4 раза покупали билеты “ТОП”, тратя около 70 гривен, пока очередной билет Ростислава не стал призовым и не принес в семью сразу полмиллиона гривен.



“Когда я узнал, что наш билет выиграл 500 тысяч, то сразу не поверил. Мы с отцом несколько раз проверяли друг друга. Все-таки это очень удивительное ощущение, когда становишься главным победителем. Желаю каждому игроку испытать его на собственном опыте”, – подчеркнул Ростислав.



Победитель рассказал, что планы на призовые деньги у него немалые: решение квартирного вопроса, женитьба и путешествия.