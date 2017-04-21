Студент із Запорізької області виграв у лотерею півмільйона гривень

Зазначається, що це перший виграш у лотерею “ТОП” у 2017 році та 125-й головний приз в історії проведення лотерей “ТІП” і “ТОП”.



За словами переможця, у цього виграшу є своя велика передісторія. Річ у тім, що батько Ростислава є завзятим шанувальником лотерей вже протягом 15 років. Разом із батьком вони сконцентрували увагу лише на одній лотереї —"ТОП“. Причина — щоденні тиражі та вартість білета, яка становить усього п’ять гривень, у той час як сума головного призу чимала, адже можна за один день виграти півмільйона гривень.



Батько та син традиційно протягом тижня по 3 — 4 рази купували білети “ТОП”, витрачаючи близько 70 гривень, аж поки черговий білет Ростислава не став призовим та не приніс у сім’ю одразу півмільйона гривень.



“Коли я дізнався, що наш білет виграв 500 тисяч, то відразу не повірив. Ми з батьком декілька разів перевіряли один одного. Все ж таки, це дуже дивне відчуття, коли стаєш головним переможцем. Бажаю кожному гравцю випробувати його на власному досвіді”, — наголосив Ростислав.



Переможець розповів, що плани на призові гроші в нього чималі: вирішення квартирного питання, одруження та подорожі.