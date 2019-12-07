Студент и ученый: США и Иран обменялись задержанными лицами

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Соединенные Штаты и Иран 7 декабря обменялись удерживаемыми гражданами. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран освободил гражданина его страны Сюеа Вана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Трампа, студент Принстона Ван “уже возвращается в Соединенные Штаты”.

Зато в США освободили удерживаемого иранского ученого Масуда Солеймани.

Впоследствии президент США обратился в Иран в Twitter и поблагодарил руководство за “очень честные переговоры”.

“Видите, мы можем сделать это вместе”, — написал он.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф анонсировал обмен.

“Рад, что профессор Масуд Солеймани и мистер Сюеа Ван вскоре вернутся к своим семьям. Большое спасибо всем причастным, в частности правительства Швейцарии”, — заявил дипломат.

Так между двумя странами нет дипломатических отношений, посольства Швейцарии в Тегеране и Соединенных Штатах выполняют посредническую роль.

Впоследствии иранская государственное агентство IRNA сообщила, что Солеймани в Швейцарии уже встретили представители иранских властей.

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Гражданина США Сюеа Вана задержали 2016 года в Иране, где он работал над исследованием для своей диссертации. Его обвинили в “шпионаже под прикрытием исследований”, хотя семья и университет юноши отрицали обвинения. В 2017 году Вана приговорили к 10 годам тюрьмы.

Специалист по стволовым клеткам профессор Солеймани был арестован в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года. Правоохранители США обвинили его в попытке вывезти в Иран биологические материалы в обход американских санкций, связанных с иранской ядерной программой.

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