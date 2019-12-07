Студент і науковець: США та Іран обмінялися затриманими особами

ukru
18:19 • 23474 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 54520 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 62981 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 124847 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 113522 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 133881 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 131069 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127758 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171745 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268722 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 90535 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 36424 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 65211 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 103851 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 62916 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 27623 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 124866 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 133892 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 131080 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 115036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 23554 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 22713 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 20639 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 62916 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 90535 перегляди
Актуальне
Студент і науковець: США та Іран обмінялися затриманими особами

Студент і науковець: США та Іран обмінялися затриманими особами

Київ • УНН

 • 11377 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сполучені Штати та Іран 7 грудня здійснили обмін утримуваними громадянами. Президент США Дональд Трамп повідомив, що Тегеран звільнив громадянина його країни Сюеа Вана. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Трампа, студент Прінстона Ван “вже повертається до Сполучених Штатів”.

Натомість у США звільнили утримуваного іранського науковця Масуда Солеймані.

Згодом президент США звернувся до Ірану в Твітері і подякував його керівництву за “дуже чесні переговори”.

“Бачите, ми можемо зробити це разом”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шість країн ЄС приєдналися до механізму по обходу санкцій США проти Ірану

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф анонсував обмін.

“Радий, що професор Масуд Солеймані та містер Сюеа Ван незабаром повернуться до своїх родин. Велика подяка всім причетним, зокрема уряду Швейцарії”, — заявив дипломат.

Позаяк між двома країнами немає дипломатичних відносин, посольства Швейцарії в Тегерані і Сполучених Штатах виконують посередницьку роль.

Згодом іранська державна агенція IRNA повідомила, що Солеймані в Швейцарії вже зустріли представники іранської влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США закликав популярні соцмережі заблокувати сторінки лідерів Ірану

Громадянина США Сюеа Вана затримали 2016 року в Ірані, де він працював над дослідженням для своєї дисертації. Його звинуватили в “шпигунстві під прикриттям досліджень”, хоча родина та університет юнака заперечували звинувачення. У 2017 році Вана засудили до 10 років тюрми.​

Фахівець зі стовбурових клітин професор Солеймані був заарештований в аеропорту Чикаго в жовтні 2018 року. Правоохоронці США звинуватили його в спробі вивезти до Ірану біологічні матеріали в обхід американських санкцій, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18