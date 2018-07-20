СЦКК: вооруженные формирования РФ сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинская сторона СЦКК информирует, что вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности, по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечается в сообщении, 17.07.2018 года неподалеку от Алчевска беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения дивизиона артиллерии вооруженных формирований Российской Федерации (САУ 2С1 "Гвоздика", калибром 122 мм), батареи буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", калибром 100 мм и дивизиона буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", калибром 122 мм, что является прямым нарушением Минских договоренностей.
"За пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано перемещение: дивизиона самоходных гаубиц "Гвоздика"; дивизиона буксируемых гаубиц Д-30; батареи противотанковых пушек "Рапира" и минометов "Сани" в количестве, соответствующем артиллерийской части.
На полигоне неподалеку от населенного пункта Мирное зафиксировано сосредоточение танкового батальона, вооруженного танками Т-64 и Т-72", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, 18.07.2018 года вблизи населенных пунктов Круглик и Успенка беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал сосредоточения 60 танков, дивизион самоходных гаубиц 2С1, дивизион буксируемой артиллерии и батарею зенитных ракетных комплексов 9K35 "Стрела-10".
"Таким образом, в течение всего двух суток террористические формирования Российской Федерации на указанных направлениях сосредоточили силы и средства, эквивалентные по меньшей мере двум танковым полкам, пяти артиллерийских дивизионов, а также средства противовоздушной обороны.
Указанные меры, которые осуществляются вопреки всем договоренностям и обязательствам по разграничению сторон и отвода боевой техники, расцениваются не только как беспрецедентная провокация, но и как признак подготовки вооруженных формирований РФ к активным действиям", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что СЦКК расценивает перемещение значительного количества боевой техники вооруженных формирований РФ и ее сосредоточение за пределами выделенных мест хранения, как очередную попытку боевиков спровоцировать противодействие со стороны подразделений Объединенных сил и как свидетельство явной заинтересованности руководства РФ в обострении ситуации на линии соприкосновения.
Ранее в СЦКК заявляли, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.