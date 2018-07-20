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СЦКК: збройні формування РФ зосереджують танки і артилерію поблизу лінії розмежування

СЦКК: збройні формування РФ зосереджують танки і артилерію поблизу лінії розмежування

Київ • УНН

 • 12118 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості, щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначено у повідомленні, 17.07.2018 року неподалік від Алчевська безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував переміщення дивізіону самохідної артилерії збройних формувань Російської Федерації (САУ 2С1 “Гвоздика”, калібром 122 мм), батареї буксируваних протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”, калібром 100 мм та дивізіону буксируваних гаубиць Д-30 “Жаба”, калібром 122 мм, що є прямим порушенням Мінських домовленостей.

“За межами виділених місць зберігання озброєння зафіксовано переміщення: дивізіону самохідних гаубиць „Гвоздика“; дивізіону буксируваних гаубиць Д-30; батареї протитанкових гармат „Рапіра“ та мінометів „Сани“ у кількості, що відповідає артилерійській частині.

На полігоні неподалік від населеного пункту Мирне зафіксовано зосередження танкового батальйону, озброєного танками Т-64 і Т-72”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією прес-служби, 18.07.2018 року поблизу населених пунктів Круглик та Успенка безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував зосередження 60 танків, дивізіон самохідних гаубиць 2С1, дивізіон буксируваної артилерії та батарею зенітних ракетних комплексів 9K35 “Стріла-10”.

“Таким чином, упродовж лише двох діб терористичні формування Російської Федерації на вказаних напрямках зосередили сили та засоби, еквівалентні щонайменше двом танковим полкам, п’яти артилерійським дивізіонам, а також засоби протиповітряної оборони.

Вказані заходи, які здійснюються всупереч всім домовленостям та зобов’язанням щодо розмежування сторін і відведення бойової техніки, розцінюються не лише як безпрецедентна провокація, а й як ознака підготовки збройних формувань РФ до активних дій”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що СЦКК розцінює переміщення значної кількості бойової техніки збройних формувань РФ та її зосередження за межами виділених місць зберігання, як чергову спробу бойовиків спровокувати протидію з боку підрозділів Об’єднаних сил та як пряме свідчення явної зацікавленості керівництва РФ у загостренні ситуації на лінії зіткнення.

Раніше у СЦКК заявляли, що бойовики приховано зосереджують військову техніку на Донбасі.

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