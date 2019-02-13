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СЦКК: оккупанты скрывают данные об отводе тяжелого вооружения

СЦКК: оккупанты скрывают данные об отводе тяжелого вооружения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями пределы выделенных мест хранения тяжелого вооружения, очередной такой случай зафиксирован 9 февраля. Об этом со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

"СММ ОБСЕ 9 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных власти Украины в районе восточнее Донецка по доступным миссии данным воздушного наблюдения зафиксировали два танка и одну самоходную артиллерийскую установку вблизи Покровки", - указали в штабе.

Кроме того, со стороны российско-оккупационных войск, как отмечается, "продолжают отмечаться факты отсутствия в местах постоянного хранения вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольных власти Украины районах Донецкой области".

"9 февраля наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает двух буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и семь самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), - отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках консультаций ТКГ по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Напомним, в ООН не оценивают конфликт на Донбассе как спящий или замороженный.

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