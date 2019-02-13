СЦКК: окупанти приховують дані про відведення важкого озброєння

"СММ ОБСЄ 9 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння у непідконтрольних владі України у районі на схід від Донецька за доступними місії даними повітряного спостереження зафіксували два танки і одну самохідну артилерійську установку поблизу Покровки", - вказали у штабі.

Крім того, з боку російсько-окупаційних військ, як зазначається, "продовжують відзначатися факти відсутності в місцях постійного зберігання озброєння за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольних владі України районах Донецької області".

"9 лютого спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує двох буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і сімох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), - зазначили у штабі.

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань РФ вкотре демонструють небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій ТКГ щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, в ООН не оцінюють конфлікт на Донбасі як сплячий або заморожений.