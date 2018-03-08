Стрельба в одной из школ Алабамы: погибла 17-летняя девушка

По словам шефа полиции города Орландо Уилсона, инцидент имел место в помещении школы после завершения занятий, “огнестрельные ранения получили темнокожий юноша и темнокожая девушка, обоим по 17 лет”. Он также добавил, что “темнокожая девушка умерла”. На вопрос о том, сколько всего выстрелов было сделано, Уилсон ответил: “На данный момент мы располагаем информацией о двух пострадавших, мы знаем, что оба получили огнестрельные ранения, так что скажу: выстрелов было не менее двух”.

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Ряд местных СМИ сообщили со ссылкой на источники, что огонь был открыт случайно, когда юноша демонстрировал девушке имеющееся у него оружие. Уилсон отказался подтвердить или опровергнуть эти утверждения. “Мы не заявляем, что он стрелял в нее, мы не говорим, что он не стрелял в нее, мы точно выясним, что произошло, ведется расследование”, — подчеркнул блюститель закона.

Следует отметить, что Al.com сообщал, что при стрельбе в целом пострадали три человека. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, жюри присяжных в среду признало достаточными имеющиеся в прокуратуру материалы для предъявления обвинений в умышленном убийстве 17 человек 19-летнему Николасу Крузу, который устроил стрельбу в средней школе в городе Паркленд (штат Флорида).