Стрілянина в одній зі шкіл Алабами: загинула 17-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Стрілянина сталася в середу в школі міста Бірмінгем (штат Алабама). Імовірно, вогонь був відкритий ненавмисно, загинула 17-річна дівчина, поранення отримав юнак того ж віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий інформаційний портал Al.com.
За словами шефа поліції міста Орландо Вілсон, інцидент мав місце в приміщенні школи після завершення занять, “вогнепальні поранення отримали темношкірий юнак і темношкіра дівчина, обом по 17 років”. Він також додав, що “темношкіра дівчина померла”. На питання про те, скільки всього пострілів було зроблено, Вілсон відповів: “На даний момент ми маємо інформацію про двох постраждалих, ми знаємо, що обидва отримали вогнепальні поранення, так що скажу: пострілів було не менше двох”.
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Ряд місцевих ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що вогонь був відкритий випадково, коли юнак демонстрував дівчині наявну в нього зброю. Вілсон відмовився підтвердити або спростувати ці твердження. “Ми не заявляємо, що він стріляв у неї, ми не говоримо, що він не стріляв в неї, ми точно з’ясуємо, що сталося, триває розслідування”, — підкреслив охоронець закону.
Слід зазначити, що Al.com повідомляв, що при стрільбі в цілому постраждали три людини. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.
Нагадаємо, журі присяжних у середу визнало достатніми наявні у прокуратури матеріали для пред'явлення звинувачень в умисному вбивстві 17 осіб 19-річному Ніколасу Крузу, який влаштував стрілянину в середній школі в місті Паркленд (штат Флорида).