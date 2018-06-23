Стрельба на столичной Дарнице: один из участников конфликта в больнице

Как сообщили в пресс-службе, происшествие случилось ночью на проспекте Бажана. В дежурную часть управления позвонил мужчина и сообщил, что слышал выстрелы. На место происшествия прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и эксперты.

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"По словам свидетелей мы установили, что между группой лиц возник конфликт, который перерос в потасовку, а затем - в драку. В результате один из участников сделал несколько выстрелов вверх. После этого компания села в авто - и уехала в неизвестном направлении, забрав с собой избитого мужчину. Впоследствии полицейские обнаружили его в лечебном учреждении. От написания любых заявлений и предоставления объяснений пострадавший отказался, указав, что самостоятельно разобрался в ситуации, и попросил его не беспокоить", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Однако, несмотря на это, после проведения первоочередной проверки правоохранители квалифицируют произошедшее как хулиганство: уголовное производство начато по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают участников конфликта.