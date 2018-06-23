Стрілянина на столичній Дарниці: один з учасників конфлікту у лікарні

Як повідомили у прес-службі, подія трапилася вночі на проспекті Бажана. До чергової частини управління зателефонував чоловік і повідомив, що чув постріли. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та експерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомі у Києві пошкодили автобус: очевидці чули "постріли", поліція обстріл спростовує

“Зі слів свідків ми встановили, що між групою осіб виник конфлікт, який переріс у штовханину, а згодом — у бійку. У результаті один із учасників зробив кілька пострілів угору. Після цього компанія сіла в авто — і поїхала у невідомому напрямку, забравши із собою побитого чоловіка. Згодом поліцейські виявили його у лікарняному закладі. Від написання будь-яких заяв та надання пояснень потерпілий відмовився, вказавши, що самостійно розібрався у ситуації, і попросив його не турбувати”, — повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

Однак, незважаючи на це, після проведення першочергової перевірки правоохоронці кваліфікують подію як хуліганство: кримінальне провадження розпочате за ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють учасників конфлікту.