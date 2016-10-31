Стрелку из киевского метро грозит пожизненное заключение

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Правонарушителю грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что задержанный ранил работника метрополитена выстрелом из пистолета во время проверки документов.

Сейчас пострадавший 48-летний работник службы охраны метрополитена находится в больнице с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости, его состояние удовлетворительное.