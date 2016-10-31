Стрелку из киевского метро грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство в отношении стрелка в киевском метро, ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.
Правонарушителю грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что задержанный ранил работника метрополитена выстрелом из пистолета во время проверки документов.
Сейчас пострадавший 48-летний работник службы охраны метрополитена находится в больнице с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости, его состояние удовлетворительное.