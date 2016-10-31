Стрілку з київського метро загрожує довічне ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо стрілка в київському метро, йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.
Правопорушнику загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що затриманий поранив працівника метрополітену вистрілом з пістолету під час перевірки документів.
Наразі постраждалий 48-річний працівник служби охорони метрополітену перебуває у лікарні із проникаючим вогнепальним пораненням черевної порожнини, його стан задовільний.