Стрелец пришел в школу во Флориде в противогазе и имел при себе дымовые шашки

“Стрелец надел противогаз и имел при себе дымовые шашки. Он вошел и включил пожарную тревогу, чтобы дети толпой выбежали из классных комнат в коридор. После этого началась бойня”, — заявил сенатор.

Он не уточнил, успел виновник стрельбы применить дымовые шашки.

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Как информировала полиция, жертвами стрельбы стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Сначала в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) — в больницу Помпано-Бич, семеро — в общую больницу округа Броуард и один — в больнице Корал-Спрингс.

Напомним, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.