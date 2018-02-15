Стрелец пришел в школу во Флориде в противогазе и имел при себе дымовые шашки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68585 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84408 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87137 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109061 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100914 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104783 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111742 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122880 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134401 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Стрелец пришел в школу во Флориде в противогазе и имел при себе дымовые шашки

Стрелец пришел в школу во Флориде в противогазе и имел при себе дымовые шашки

Киев  •  УНН

 • 10194 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Стрелец, который в среду убил 17 человек в школе города Паркленд, перед нападением надел противогаз и принес с собой дымовые шашки. Об этом сообщил в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса США Билл Нельсон (демократ от штата Флорида), информирует УНН.

“Стрелец надел противогаз и имел при себе дымовые шашки. Он вошел и включил пожарную тревогу, чтобы дети толпой выбежали из классных комнат в коридор. После этого началась бойня”, — заявил сенатор.

Он не уточнил, успел виновник стрельбы применить дымовые шашки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрелец в школе Флориды активировал пожарную тревогу, добиваясь большего числа жертв

Как информировала полиция, жертвами стрельбы стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Сначала в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) — в больницу Помпано-Бич, семеро — в общую больницу округа Броуард и один — в больнице Корал-Спрингс.

Напомним, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.

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