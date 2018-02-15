Стрілець прийшов до школи у Флориді в протигазі та мав при собі димові шашки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Стрілець, який у середу вбив 17 людей у школі міста Паркленд, перед нападом надів протигаз і приніс із собою димові шашки. Про це повідомив в ефірі телекомпанії CNN член Сенату Конгресу США Білл Нельсон (демократ від штату Флорида), інформує УНН.
“Стрілець надів протигаз і мав при собі димові шашки. Він увійшов і включив пожежну тривогу, щоб діти юрбою вибігли з класних кімнат в коридор. Після цього почалася бійня”, — заявив сенатор.
Він не уточнив, чи встиг винуватець НП застосувати димові шашки.
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Як інформувала поліція, жертвами стрілянини стали 17 осіб. У трьох лікарнях округу залишаються 14 осіб, з яких троє знаходяться в критичному стані. Спочатку в медустанови надійшли 17 осіб: дев’ять (включаючи стрілка) — в лікарню Помпано-Біч, семеро — в загальну лікарню округу Броуард і один — в лікарні Корал-Спрінгс.
Нагадаємо, згідно з повідомленням CNN, щонайменше 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). За словами шерифа округу Броуард (штат Флорида), винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.