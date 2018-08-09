Прыгунья в длину Бех вышла в финал ЧЕ по летним видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Представительница Украины выступит в финальном этапе чемпионата Европы по летним видам спорта в дисциплине прыжки в длину, соревнованиях проходящих в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЧЕ.
Марина Бех выступала в группе В отборочного цикла и с 13 участниц заняла 5-е место. Ее результат 6,64 м стал лучшим в сезоне и предоставил возможность поспорить за медали в решающем финальном раунде.
Зато в группе А Кристина Гришутина прыгнула только на 6,31 м и заняла 9-ю строчку - мимо финала.
Отметим, что розыгрыш медалей в данном виде программы пройдет 11 августа.