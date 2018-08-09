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Прыгунья в длину Бех вышла в финал ЧЕ по летним видам спорта

Киев • УНН

 • 10543 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Представительница Украины выступит в финальном этапе чемпионата Европы по летним видам спорта в дисциплине прыжки в длину, соревнованиях проходящих в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЧЕ.

Прыгунья в длину Бех вышла в финал ЧЕ по летним видам спорта

Марина Бех выступала в группе В отборочного цикла и с 13 участниц заняла 5-е место. Ее результат 6,64 м стал лучшим в сезоне и предоставил возможность поспорить за медали в решающем финальном раунде.

Зато в группе А Кристина Гришутина прыгнула только на 6,31 м и заняла 9-ю строчку - мимо финала.

Отметим, что розыгрыш медалей в данном виде программы пройдет 11 августа.

Украинские Национальные Новости

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