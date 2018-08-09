Прыгунья в длину Бех вышла в финал ЧЕ по летним видам спорта

Марина Бех выступала в группе В отборочного цикла и с 13 участниц заняла 5-е место. Ее результат 6,64 м стал лучшим в сезоне и предоставил возможность поспорить за медали в решающем финальном раунде.

Зато в группе А Кристина Гришутина прыгнула только на 6,31 м и заняла 9-ю строчку - мимо финала.

Отметим, что розыгрыш медалей в данном виде программы пройдет 11 августа.