Стрибунка в довжину Бех вийшла у фінал ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Представниця України виступить у фінальному етапі чемпіонату Європи з літніх видів спорту у дисципліні стрибки в довжину, змаганнях які проходять у Берліні, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЧЄ.
Марина Бех виступала у групі В кваліфікаційного циклу і з 13 учасниць посіла 5-те місце. Її результат 6,64 м став кращим у сезоні та надав можливість посперечатися за медалі у вирішальному фінальному раунді.
Натомість в групі А Христина Гришутіна стрибнула тільки на 6,31 м і посіла 9-й рядок — повз фіналу.
Зазначимо, що розіграш медалей у даному виді програми пройде 11-го серпня.