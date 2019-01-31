Прыгунья в высоту Табашник победила на втором подряд турнире в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник стала победительницей на турнире "Beskydská laťka", который прошел в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
После блестящей победы в Густопече 24-летняя украинка ехала на второй этап прыжкового Гран-при в Тршинец в статусе фаворитки. Именно она и выиграла турнир "Beskydská laťka", однако в отличие от предыдущих соревнований победу оформила значительно быстрее.
Несмотря на то, что среди соперниц Табашник были украинки Оксана Окунева и Юлия Чумаченко, британка Морган Лейк, чешка Михаэла Грубая, итальянка Алессия Трост и это даже не полный список, максимальной высотой, которую им удалось покорить, стали 1,89 м. Сделали это Лейк и узбечка Светлана Радзивил. На 1,92 м сошли и они, а Екатерина взамен преодолела их уверенно и с первой попытки.
Поняв, что соперниц в секторе не осталось, Табашник решила не тратить силы и сразу заказала 2,00 метра. Однако пока перелететь планку на этой высоте украинке не удалось.
Заметим, что Украинка Юлия Чумаченко и Оксана Окунева с результатом 1,85 метров разделили четвертое место.