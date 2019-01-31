Стрибунка у висоту Табашник тріумфувала на другому поспіль турнірі в Чехії

Після блискучої перемоги у Густопече 24-річна українка їхала на другий етап стрибкового Гран-прі у Тржінец у статусі відвертої фаворитки. Саме вона і виграла турнір "Beskydská laťka", проте на відміну від попередніх змагань перемогу оформила значно швидше.

Попри те, що серед суперниць Табашник були українки Оксана Окунєва і Юлія Чумаченко, британка Морган Лейк, чешка Міхаела Груба, італійка Алессія Трост і це навіть не повний список, максимальною висотою, яку їм вдалося підкорити, стали 1,89 м. Зробили це Лейк і узбечка Світлана Радзівіл. На 1,92 м зійшли і вони, а Катерина натомість подолала їх упевнено і з першої спроби.

Зрозумівши, що суперниць у секторі не лишилося, Табашник вирішила не витрачати сили і відразу замовила 2,00 метри. Проте поки що перелетіти планку на цій висоті українці не вдалося.

Зауважимо, що українки Юлія Чумаченко й Оксана Окунєва з результатом 1,85 метрів розділили четверте місце.