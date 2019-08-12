Прыгунья Левченко победила на командном ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Быдгоще (Польша) завершился командный чемпионат Европы по легкой атлетике (Суперлига) в котором участвовала украинская сборная, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Особенностью нынешних соревнований было то, что сразу пять сборных из 12-ти оставляли по их итогам элитный дивизион, поскольку в 2021 году в Суперлиге будет выступать лишь 8 команд.
В течение всего чемпионата сборная Украины вела борьбу с Чехией за последнее, седьмое место, которое давало право на сохранение прописки в Суперлиге. После второго дня украинцы и чехи имели одинаковое количество очков, и в заключительный день "желто-голубым" все-таки удалось опередить главных конкурентов. В первую очередь благодаря двум атлетики, которые сумели пробиться в топ-3 в своих дисциплинах. Юлия Левченко стала единственной украинском, которая сумела отпраздновать победу на этих соревнованиях - в прыжках в высоту она показала результат 1 м 97 см. А Ирина Климец стала третьей в метании молота - 71,67 м.
Итак, в итоге Украина с 225 очками заняла седьмое место, опередив чехов на 5,5 очка. Выиграли чемпионат Европы хозяева, поляки. "Серебро" - у Германии, "бронза" - у Франции.
Зато оставили Суперлигу чехи, шведы, греки, финны и швейцарцы. Вместо них в элиту зайдет победитель первой лиги - Португалия.
Кроме того добавим, место проведения следующего командного чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, определится позже.