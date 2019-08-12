Стрибунка Левченко тріумфувала на командному ЧЄ з легкої атлетики

Особливістю цьогорічних змагань було те, що відразу п’ять збірних з 12-ти залишали за їх підсумками елітний дивізіон, оскільки в 2021 році в Суперлізі виступатиме лише 8 команд.

Впродовж усього чемпіонату збірна України вела боротьбу з Чехією за останнє, сьоме місце, яке давало право на збереження прописки в Суперлізі. Після другого дня українці та чехи мали однакову кількість очок, і в заключний день "жовто-блакитним" все-таки вдалося випередити головних конкурентів. В першу чергу завдяки двом атлеткам, які зуміли пробитися до топ-3 у своїх дисциплінах. Юлія Левченко стала єдиною українкою, яка зуміла відсвяткувати перемогу на цих змаганнях – у стрибках у висоту вона показала результат 1 м 97 см. А Ірина Климець стала третьою в метанні молота – 71,67 м.

Отже, у підсумку Україна з 225 очками посіла сьоме місце, випередивши чехів на 5,5 очок. Виграли чемпіонат Європи господарі, поляки. "Срібло" – у Німеччини, "бронза" – у Франції.

Натомість залишили Суперлігу чехи, шведи, греки, фіни та швейцарці. Замість них до еліти зайде переможець першої ліги – Португалія.

Крім того додамо, місце проведення наступного командного чемпіонату Європи, який відбудеться в 2021 році, визначиться пізніше.