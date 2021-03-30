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Забастовки не будет: Укрзализныця договорилась об увеличении окладов железнодорожников

Забастовки не будет: Укрзализныця договорилась об увеличении окладов железнодорожников

Киев  •  УНН

 • 18434 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Укрзализныця и профсоюзы договорились с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников. Кроме того, стороны пришли к соглашению, что при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября этого года, сообщает УНН.

Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн. Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

Цитата

"Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, которые имели самую низкую оплату и были наименее защищенными. Мы даем сигнал нашим работникам, с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства Укрзализныци - найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов", - подчеркнул Юрик.

Детали

Кроме того, руководитель Укрзализныци, выразил надежду, что со своей стороны профсоюзы будут поддерживать политику АО "Укрзализныця" и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особенно острые вопросы. Среди них: унификация тарифов на грузовые перевозки, освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо, уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет и тому подобное.

Ранее новое руководство Укрзализныци возобновило пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Также восстановлены выплаты, предусмотренные действующим Отраслевым соглашением и коллективными договорами. Кроме того, принято решение о повышении на 25% уровня суточных с 1 апреля 2021 года.

Дополнение

На социальное напряжение в "Укрзализныце" накануне обратила внимание глава Временной следственной комиссии ВР, депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. После очередного заседания ВСК 18 марта с представителями профсоюзов она заявила, что железнодорожники готовят забастовку. После заявления Гришиной руководство "Укрзализныци" пошло на диалог с профсоюзами.

"Только одна ВСК отреагировала на наше обращение", - комментировал ситуацию УНН глава Профсоюза Вадим Бубняк.

В свою очередь Гришина поблагодарила руководство "Укрзализныци" за оперативное решение вопроса и анонсировала дальнейшие действия ВСК.

"Спасибо и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивану Юрику за оперативную реакцию на накопившиеся проблемы "Укрзализныци" и взаимопонимания с трудовым коллективом после длительного конфликта. В то же время ВСК движется дальше. На следующее заседание приглашены представители правоохранительных органов, которые должны следить за соблюдением законов в "Укрзализныце", - отметила она в FB.

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