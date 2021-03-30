Страйку не буде: Укрзалізниця домовилася про збільшення окладів залізничників

Обидва підвищення будуть застосовані до працівників компанії, посадові оклади яких наразі менше 30 тис. грн. Відповідні домовленості закріплені у спільному рішенні про співпрацю та взаєморозуміння, яке підписали в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик і лідер Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк.

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"Ми усвідомлюємо свою відповідальність за сталу роботу компанії. Саме тому було прийняте рішення підвищити заробітну плату залізничникам, які мали найнижчу оплату та були найменш захищеними. Ми даємо сигнал нашим працівникам, що з величезною повагою ставимося до їх важкої щоденної роботи. Нині головна мета керівництва Укрзалізниці — знайти розумний баланс, при якому зможемо поліпшити життя залізничників та керувати компанією таким чином, щоб досягати якомога вищих фінансових результатів", — наголосив Юрик.

Деталі

Крім того, керівник Укрзалізниці, висловив сподівання, що зі свого боку профспілки підтримуватимуть політику АТ "Укрзалізниця" й допоможуть спільно відстоювати перед відповідними державними органами влади особливо гострі питання. Серед них: уніфікація тарифів на вантажні перевезення, звільнення від сплати податку на землю залізничного транспорту, акцизного податку на дизельне пальне, зменшення сплати дивідендів у державний бюджет тощо.

Раніше нове керівництво Укрзалізниці відновило п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників. Також поновлено виплати, передбачені чинними Галузевою угодою й колективними договорами. Крім того, прийняте рішення щодо підвищення на 25% рівня добових з 1 квітня 2021 року.

Доповнення

На соціальну напругу в "Укрзалізниці" напередодні звернула увагу голова Тимчасової слідчої комісії ВР, депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина. Після чергового засідання ТСК 18 березня з представниками профспілок вона заявила, що залізничники готують страйк. Після заяви Гришиної керівництво "Укрзалізниці" пішло на діалог з профспілками.

"Лише одна ТСК відреагувала на наше звернення", - коментував ситуацію УНН голова Профспілки Вадим Бубняк.

У свою чергою Гришина подякувала керівництву "Укрзалізниці" за оперативне вирішення питання і анонсувала подальші дії ТСК.

"Дякую в.о.голови правління "Укрзалізниці" Івану Юрику за оперативну реакцію на накопичені проблеми "Укрзалізниці" і взаєморозуміння з трудовим колективом після тривалого конфлікту. Водночас ТСК рухається далі. На наступне засідання запрошені представники правоохоронних органів, які мали слідкувати за додержанням законів в "Укрзалізниці", - зазначила вона у FB.