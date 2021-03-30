Страйку не буде: Укрзалізниця домовилася про збільшення окладів залізничників

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Укрзалізниця та профспілки домовилися з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки та посадові оклади залізничникам. Крім того, сторони прийшли згоди, що за умови виконання основних дохідних показників, другий етап підвищення заробітних плат відбудеться вже з 1 жовтня цього року, повідомляє УНН.

Обидва підвищення будуть застосовані до працівників компанії, посадові оклади яких наразі менше 30 тис. грн. Відповідні домовленості закріплені у спільному рішенні про співпрацю та взаєморозуміння, яке підписали в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик і лідер Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк.

Цитата

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність за сталу роботу компанії. Саме тому було прийняте рішення підвищити заробітну плату залізничникам, які мали найнижчу оплату та були найменш захищеними. Ми даємо сигнал нашим працівникам, що з величезною повагою ставимося до їх важкої щоденної роботи. Нині головна мета керівництва Укрзалізниці — знайти розумний баланс, при якому зможемо поліпшити життя залізничників та керувати компанією таким чином, щоб досягати якомога вищих фінансових результатів", — наголосив Юрик.

Деталі

Крім того, керівник Укрзалізниці, висловив сподівання, що зі свого боку профспілки підтримуватимуть політику АТ "Укрзалізниця" й допоможуть спільно відстоювати перед відповідними державними органами влади особливо гострі питання. Серед них: уніфікація тарифів на вантажні перевезення, звільнення від сплати податку на землю залізничного транспорту, акцизного податку на дизельне пальне, зменшення сплати дивідендів у державний бюджет тощо.

Раніше нове керівництво Укрзалізниці відновило п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників. Також поновлено виплати, передбачені чинними Галузевою угодою й колективними договорами. Крім того, прийняте рішення щодо підвищення на 25% рівня добових з 1 квітня 2021 року.

Доповнення

На соціальну напругу в "Укрзалізниці" напередодні звернула увагу голова Тимчасової слідчої комісії ВР, депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина. Після чергового засідання ТСК 18 березня з представниками профспілок вона заявила, що залізничники готують страйк. Після заяви Гришиної керівництво "Укрзалізниці" пішло на діалог з профспілками.

"Лише одна ТСК відреагувала на наше звернення", - коментував ситуацію УНН голова Профспілки Вадим Бубняк.

У свою чергою Гришина подякувала керівництву "Укрзалізниці" за оперативне вирішення питання і анонсувала подальші дії ТСК.

"Дякую в.о.голови правління "Укрзалізниці" Івану Юрику за оперативну реакцію на накопичені проблеми "Укрзалізниці" і взаєморозуміння з трудовим колективом після тривалого конфлікту. Водночас ТСК рухається далі. На наступне засідання запрошені представники правоохоронних органів, які мали слідкувати за додержанням законів в "Укрзалізниці", - зазначила вона у FB

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