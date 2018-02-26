Забастовка в медуниверситете Богомольца: Минздрав призывает "не допустить срыва учебного процесса"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Минздрав Украины после объявления бессрочной забастовки Национального медуниверситета имени Богомольца призывает “не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министерства на странице в Facebook.
“К представителей Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ сообщениям, руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля, так называемый ”бессрочный общеуниверситетскую забастовку“, — сообщает Минздрав.
В сообщении содержится призыв к студентам и преподавательскому составу университета “не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс”, отмечая, что информация о блокировании Министерством здравоохранения выплаты стипендий и зарплат в НМУ является неправдивой.
“Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат”, — сообщает Минздрав.
“Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионных интегрированных экзаменов, ведь согласно графику их проведения 27 марта должно состояться КРОК-3 для врачей-интернов”, — подчеркивают в министерстве.
“Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена” КРОК-1. Стоматология “для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия пока прорабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирование. Вместе с тем, отстранена ректоршу систематически не является на заседание комиссии, несмотря на приглашение”, - говорится в заявлении.
Напомним, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу высшего медицинского учебного заведения. В сообщении отмечается, что с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.