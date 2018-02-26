Страйк у медуніверситеті Богомольця: МОЗ закликає "не допустити зриву навчального процесу"

КИЇВ. 26 лютого. УНН. МОЗ України після оголошення безстрокового страйку Національним медуніверситетом імені О.Богомольця закликає “не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу”. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністерства на сторінці у Facebook.