Страйк у медуніверситеті Богомольця: МОЗ закликає "не допустити зриву навчального процесу"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. МОЗ України після оголошення безстрокового страйку Національним медуніверситетом імені О.Богомольця закликає “не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу”. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністерства на сторінці у Facebook.
“До представників МОЗ звертаються занепокоєні викладачі та студенти НМУ з повідомленнями, що керівництво університету примушує студентів та науково-педагогічних працівників розпочати 26 лютого, так званий “безстроковий всеуніверситетський страйк”, — повідомляє МОЗ.
У повідомленні міститься заклик до студентів та викладацького складу університету “не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес”, зазначаючи, що інформація щодо блокування Міністерством охорони здоров’я виплати стипендій та зарплат у НМУ є неправдивою.
"Згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків. Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат", - повідомляє МОЗ.
“Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів”, — підкреслюють у міністерстві.
“Катерина Амосова відсторонена від виконання повноважень за посадою ректора НМУ на час здійснення перевірки фактів щодо непроведення ліцензійного інтегрованого іспиту „КРОК-1. Стоматологія“ для студентів НМУ. Створена для перевірки комісія наразі опрацьовує матеріали, надані НМУ ім. Богомольця та Центром Тестування. Разом з тим, відсторонена ректорка систематично не з’являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення”, — йдеться у заяві.
Нагадаємо, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку вищого медичного навчального закладу. У повідомленні зазначається, що з понеділка 26 лютого навчальний процес і наукова діяльність в університеті Богомольця повністю зупиняється на невизначений час. Всі приміщення вузу будуть закриті за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти.