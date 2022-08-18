СтратКом: путин кичится "сверхсовременным" российским оружием, которое на самом деле устарело и неэффективно

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"По сравнению с западными аналогами российское оружие – отстало. Принципиально новых разработок российский ВПК не выдает, там до сих пор пользуются советскими достижениями", - говорится в сообщении.

Детали

В Страткоме подчеркивают, что производство вооружения в рф зависит от западной электроники и предприятий из Украины, но к ним россияне не имеют доступа.

Отмечается, что трофейная российская техника – с производственным браком, а следовательно рф подвергает своих же солдат опасности при эксплуатации.

"ВПК россии приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики, – предприятия простаивают, работники остаются без работы... А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли", - говорится в сообщении.

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