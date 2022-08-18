СтратКом: путін хизується "надсучасною" російською зброєю, яка насправді застаріла та неефективна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент рф володимир путін хизується "надсучасною" російською зброєю, яка насправді є застарілою та неефективною. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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"Порівняно із західними аналогами російська зброя – відстала. Принципово нових розробок російський ВПК не видає, там досі користуються радянськими здобутками", - йдеться в повідомленні.
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У СтратКомі наголошують, що виробництво озброєння в рф залежить від західної електроніки та підприємств із України, але до них росіяни не мають доступу.
Зазначається, що трофейна російська техніка – з виробничим браком, а отже рф наражає своїх же солдат на небезпеку при експлуатації.
"ВПК росії занепадає, як і інші галузі російської економіки, – підприємства простоюють, працівники залишаються без роботи... А серія пожеж і вибухів на підприємствах ВПК свідчить про наміри чиновників приховати реальний стан галузі", - йдеться в повідомленні.
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