Страна-агрессор осуществила 29 обстрелов Сумщины: зафиксировано 78 взрывов
Киев • УНН
За сутки захватчики 29 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов в 8 громадах, использовались артиллерия, минометы, дроны и вертолеты.
В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Конотопская, Эсманская громады
Ситуация в общинах
Юнаковская: враг бил с дрона типа «FPV» совершил атаку (1 взрыв), также оккупанты атаковали с 2 вертолетов, поэтому осуществлены пуски 9 ракет типа НАР.
Белопольская: оккупанты били из ствольной артиллерии (4 взрыва) и минометов (8 взрывов).
Великописаревская: террористы сбросили 17 мин на территорию громады. Также нанесли артобстрел (6 взрывов).
Краснопольская: захватчик ударил из минометов (13 взрывов), нанес удары дронами-камикадзе типа «FPV» (4 взрыва) и обстрел ударным БпЛА самолетного типа (1 взрыв).
Конотопская: агрессор с территории террористического государства нанес ракетный удар (1 взрыв).
Эсманская: противник нанес артобстрел (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов).
Хотинская: враг с БпЛА квадрокоптерного типа осуществил сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).
Новослободская: оккупанты с вражеского БпЛА квадрокоптерного типа сбросили взрывное устройство типа ВОГ (1 взрыв).
Ворог вночі та вранці обстріляв 7 громад Сумщини: пролунав 31 вибух22 июля 2024, 06:44 • 17727 просмотров