Российские войска совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв в Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Эсманьской и Середино-Будской громадах.
Ночью и утром российские войска совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская громады.
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