Утром российские войска обстреляли Садовое Херсонской громады. 71-летняя женщина получила контузию, черепно-мозговую травму и ранение головы, она госпитализирована.
Утром российские войска обстреляли Садовое Херсонской области. 71-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Утром армия рф атаковала Садовое Херсонской городской территориальной общины. При этом пострадала 71-летняя женщина
По его словам, сейчас она госпитализирована с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочным ранением головы.
Херсонская область: враг попал в критическую инфраструктуру, 9 раненых22 июля 2024, 05:29 • 19141 просмотр