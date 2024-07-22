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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсонская область: враг попал в критическую инфраструктуру, 9 раненых

Херсонская область: враг попал в критическую инфраструктуру, 9 раненых

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 05:29  •  7974 просмотра

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Российские войска обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Попали в критическую инфраструктуру, учебное заведение, жилые дома и другие объекты. В результате атак ранены 9 человек.

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру, учебное заведение, жилые дома и другие объекты. В результате вражеских атак ранены 9 человек. Об этом в понедельник сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Первомайское, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Ольговка, Бургунка, Тягинка, Михайловка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, типографию, магазин, кафе и станцию техобслуживания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 4 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

Вражеский удар по Херсону: количество раненых возросло до 5 человек22 июля 2024, 01:48 • 30399 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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