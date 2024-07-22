В Херсоне увеличилось количество раненых в результате обстрелов со стороны оккупационных войск. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По информации, количество раненых в результате обстрелов террористов возросло до 5 человек. Все пострадавшие - мужчины в возрасте 25, 22, 33, 52 и 65 лет.

Последний случай произошел около 18:00 в Корабельном районе Херсона, где 25-летний мужчина попал под вражеский обстрел. Медики оказали помощь на месте. У пострадавшего диагностирована взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, а также контузия.

российский удар по Херсону: количество пострадавших возросло