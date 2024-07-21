Во время последнего артиллерийского удара по Херсону пострадали по меньшей мере четыре человека. Трое мужчин получили взрывные травмы и ранения, один из них имеет перелом предплечья.
Вследствие последнего артиллерийского удара по Херсону - известно еще о как минимум трех раненых. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Еще три человека пострадали в результате недавнего обстрела Херсона.
Самостоятельно за помощью обратились мужчины, 22 и 33 лет. У них - взрывные травмы и резаные раны ноги и живота. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение
Также осколочные ранения и перелом предплечья получил 58-летний херсонец. Врачи оказывают ему помощь.
Всего пока известно о четырех пострадавших в результате российского удара по Днепровскому району города.
Напомним
Днем, 21 июля, ударили по жилым кварталам в Днепровском районе города Херсон. В результате атаки ранен 65-летний мужчина.