Вследствие последнего артиллерийского удара по Херсону - известно еще о как минимум трех раненых. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Еще три человека пострадали в результате недавнего обстрела Херсона.

Самостоятельно за помощью обратились мужчины, 22 и 33 лет. У них - взрывные травмы и резаные раны ноги и живота. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение - резюмировали в ОВА.

Также осколочные ранения и перелом предплечья получил 58-летний херсонец. Врачи оказывают ему помощь.

Всего пока известно о четырех пострадавших в результате российского удара по Днепровскому району города.

Напомним

Днем, 21 июля, ударили по жилым кварталам в Днепровском районе города Херсон. В результате атаки ранен 65-летний мужчина.