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Столтенберг заявил, что ЕС не сможет защитить Европу без НАТО

Столтенберг заявил, что ЕС не сможет защитить Европу без НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макрона заявил, что Европейский союз не сможет защитить Евпропу без НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генеральный секретарь приветствовал увеличение расходов Франции на оборону и ее поддержку усилий Европейского союза в области обороны. Он отметил, что при правильном подходе эти усилия могут укрепить европейский компонент НАТО.

"Европейский Союз не может защитить Европу, европейское единство не может заменить трансатлантическое единство. Сильный НАТО и сильный Европейский Союз - это две стороны одной медали", - сказал Столтенберг.

По его словам, усилия Франции на оборону и поддержку усилий ЕС в области обороны могут укрепить европейский компонент НАТО.

"Генеральный секретарь и президент Макрон согласились с важностью дальнейшего укрепления политической роли НАТО, и страны НАТО обсудят вопрос о дальнейшей адаптации НАТО на встрече лидеров НАТО в Лондоне на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

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