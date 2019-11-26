НАТО це єдиний гарант безпеки у Європі — Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Генеральний секретар північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що альянс є єдиним гарантом безпеки в Європі. Його слова наводяться на офіційному сайті НАТО, передає УНН.
“Ми згодні з тим, що НАТО це єдиний гарант безпеки у Європі. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир”, — заявив Столтенберг.
Зокрема, він зазначив, що альянс посилає балтійським країнам прямий сигнал, що підтримає їх у разі чергової російської агресії.
Нагадаємо, лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять “єдиний підхід до Росії”.