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Столтенберг считает, что россия готовится к длительной войне и новым наступлениям

Столтенберг считает, что россия готовится к длительной войне и новым наступлениям

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что нет никаких признаков того, что президент россии владимир путин отказался от идеи контроля над Украиной, поэтому россия готовится к затяжной войне и новым наступлениям. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, передает УНН.

Цитата

“Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы нести много потерь, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов”, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что на его мнение война “закончится за столом переговоров, как и большинство войн”. В то же время Столтенберг настаивает, чтобы НАТО помогло “победить Украине как суверенной и независимой стране”.

“Самый быстрый способ достичь этого — поддержать украинцев военной силой, чтобы президент путин понимал, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры”, — сказал Столтенберг.

Также он отметил, что сейчас “ведутся дискуссии” о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot, однако члены Альянса хотят убедиться, что у них достаточно боеприпасов и запасных частей.

“Мы ведем диалог между союзниками относительно дополнительных систем, но важно убедиться, что все поставляемые системы являются функциональными”, — сказал Столтенберг.

Напомним

Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что оккупанты не будут начинать повторное массированное наступление на Украину в феврале.

При этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз возьмутся идти на Киев.

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