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Столтенберг вважає, що росія готується до тривалої війни та нових наступів

Столтенберг вважає, що росія готується до тривалої війни та нових наступів

Київ • УНН

 • 828385 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що немає жодних ознак того, що президент росії володимир путін відмовився від ідеї контролю над Україною, тому рф готується до затяжної війни та нових наступів. Про це він заявив в інтерв’ю Agence France-Presse, передає УНН.

Цитата

“Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові зазнавати багато втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів”, — сказав Столтенберг.

Він додав, що на його думку війна “закінчиться за столом переговорів, як і більшість війн”. Водночас Столтенберг наполягає, щоб НАТО допомогло “перемогти Україні як суверенній та незалежній країні”.

“Найшвидший спосіб досягти цього — підтримати українців військовою силою, щоб президент путін розумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти й вести переговори”, — сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що зараз “ведуться дискусії” щодо передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot, проте члени Альянсу хочуть переконатися, що в них достатньо боєприпасів та запасних частин.

“Ми ведемо діалог між союзниками стосовно додаткових систем, але важливо переконатися, що всі системи, які поставляються, є функціональними”, — сказав Столтенберг.

Нагадаємо

Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що окупанти не будуть починати повторний масований наступ на Україну у лютому.

При цьому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.

Українські Національні Новини

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