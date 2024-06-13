Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о производстве артиллерийских снарядов 155-мм калибра в месяц и планах усилиться до конца следующего года. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Нам удалось произвести уже 40 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра в месяц. Мы планируем усилиться до сотни тысяч до конца следующего года. Также наблюдается конкретный прирост в производстве амуниции к тяжелому вооружению", - рассказал Столтенберга.

Дополнение

В 2023 году сообщалось, что Соединенные Штаты планировали значительно увеличить производство артиллерийских снарядов 155-мм калибра и через два года будут производить 100 000 таких снарядов в месяц.

В мае 2024 года Конгресс США удвоил финансирование на закупки и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для увеличения запасов, истощенных поставками в Украину, а теперь и в Израиль. В целом на производство боеприпасов выделили до 6 млрд долларов.