Столтенберг про снаряди 155-мм калібру: нам вдалося виробити 40 тисяч на місяць, плануємо підсилитись до 100 тисяч
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив про плани збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів до сотні тисяч на місяць до кінця 2025 року. Також, за його словами, спостерігається конкретний приріст у виробництві амуніції до важкого озброєння.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про вироблення артилерійських снарядів 155-мм калібру на місяць та плани підсилитися до кінця наступного року. Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Нам вдалося виробити вже 40 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру на місяць. Ми плануємо підсилитися до сотні тисяч до кінця наступного року. Також спостерігається конкретний приріст у виробництві амуніції до важкого озброєння", - розповів Столтенберга.
Доповнення
У 2023 році повідомлялося, що Сполучені Штати планували значно збільшити виробництво артилерійських снарядів 155-мм калібру і через два роки вироблятимуть 100 000 таких снарядів на місяць.
У травня 2024 року Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів, виснажених постачаннями в Україну, а тепер і в Ізраїль. Загалом на виробництво боєприпасів виділили до 6 млрд доларів.