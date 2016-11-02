Столицу будет засыпать мокрым снегом до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мокрый снег и дождь задержатся в столице до конца недели. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"До конца недели погода кардинально не изменится: 4-5 числа возможен мокрый снег, но значительных осадков не ожидается", - отметила Л.Савченко.
Напомним, 2 ноября в большинстве областей Украины ожидается усиление ветра и дождь с мокрым снегом.