Столица утопает в алкогольном фальсификате: правоохранители изъяли очередную партию подделок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сотрудники киевской городской прокуратуры и следователи ГУ ГФС в г. Киеве изъяли более 900 литров фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
"Стоимость изъятого составляет более 180 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что образцы изъятого продукта направлено на экспертизу. После ее завершения будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
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"Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия", - говорится в сообщении.
Дополнение
Фальсификат в Украине и алкоголь якобы иностранного производства, в частности, скандальные псевдогрузинские коньяки, экономический эксперт Александр Охрименко называет главными негативными тенденциями украинского алкогольного рынка.
На проблему псевдогрузинських коньяков уже реагировали в АМКУ. Тогда компаниям ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), частному малому предприятию "Лоцмен" (ТМ "Азнаури"), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури") вынесли строгое предупреждение и не исключили применение финансовых санкций.
Однако ситуация на рынке с псевдоиностранным алкоголем украинского производства до сих пор без изменений.