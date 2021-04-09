Столиця втопає в алкогольному фальсифікаті: правоохоронці вилучили чергову партію підробок

Деталі

"Вартість вилученого складає понад 180 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зразки вилученого продукту направлено на експертизу. Після її завершення буде вирішено питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

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"Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Фальсифікат в Україні й алкоголь нібито іноземного виробництва, зокрема, скандальні псевдогрузинські коньяки, економічний експерт Олександр Охрименко називає головними негативними тенденціями українського алкогольного ринку.

На проблему псевдогрузинських коньяків вже реагували в АМКУ. Тоді компаніям ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”), приватному малому підприємству “Лоцмен” (ТМ “Азнаурі”), ТОВ “СП Аквавінтекс” і ТОВ “Українська дистрибуційна компанія” (ТМ “Гудаурі”) винесли суворе попередження і не виключили застосування фінансових санкцій.

Однак ситуація на ринку з псевдоіноземним алкоголем українського виробництва й досі без змін.