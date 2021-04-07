Коньяки-перевертні: експерт розповіла про ознаки, за якими визначають псевдогрузинські напої

ukru
17:38 • 77018 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 89394 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 115487 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 132761 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160766 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195146 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293073 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192035 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181306 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 189235 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 108710 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117281 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130386 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143020 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 108668 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 90714 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293073 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229364 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323447 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 317565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 48962 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105176 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106488 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 103895 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117491 перегляди
Актуальне
Коньяки-перевертні: експерт розповіла про ознаки, за якими визначають псевдогрузинські напої

Коньяки-перевертні: експерт розповіла про ознаки, за якими визначають псевдогрузинські напої

Київ • УНН

 • 18735 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ще влітку Антимонопольний комітет України надав українським виробникам коньяків обов’язкові рекомендації припинити поширення інформації про свої напої, які можуть ввести в оману споживачів, вказуючи на їхнє ймовірне іноземне походження. Ексдержавний уповноважений АМКУ Агія Загребельська пояснила УНН, за якими ознаками комітет вираховує коньяки-перевертні і якими способами споживача вводять в оману.

Серед ознак псевдогрузинських коньяків, які вказують нібито на іноземне походження товару експертка назвала всю можливу інформацію, яка може бути асоційована з тим, що країна походження напою не Україна.

Цитата:

"Це етикетки, які містять конкретні географічні найменування. Наприклад, можуть бути грузинські міста або марки винограду, які є саме грузинськими, або якщо говоримо про Францію, то французькими. Також крім цього одним з основних доказів, які використовує АМКУ по зазначеним розслідуванням, це опитування споживачів. Тобто АМКУ може опитати споживачів, в тому числі в місцях, де ті чи інші алкогольні напої реалізовуються і запитати у них: коли вони дивляться на цей алкогольний напій, чи вважають вони, що він, наприклад, вироблений в Грузії або у Франції", - зазначила Загребельська.

Деталі

Якщо більша частина споживачів, дивлячись на коньяк, вірить, що він виготовлений у Грузії, то це є одним і основних доказів для АМКУ, пояснила експертка.

"Крім цього компанії, які фактично маскують свою українську продукцію під грузинську для цього також використовують, для прикладу, застосування в назвах грузинських слів, які у споживача чітко асоціюються з Грузією. Також для цього можуть використовуватися розташування державного прапора Грузії на етикетці, розміщення карти країни або карти цієї території, де зазвичай виготовляються такі напої. Тобто це можуть бути різні інструменти, які викликають у споживача хибне уявлення, про те, що цей алкогольний напій виготовлений саме у цій країні", - зауважила Загребельська.

Доповнення

Додамо, що "відловлювати" виробників, які вводять в оману споживачів – завдання Антимонопольного комітету. Але поки що справа далі рекомендацій українським компаніям ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Аджарі"), приватному малому підприємству "Лоцмен" (ТМ "Азнаурі"), ТОВ "СП Аквавінтекс" і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ "Гудаурі") не пішла. 

Саме цим виробникам коньяку АМКУ рекомендував вжити заходів щодо недопущення обману споживачів.

"Зокрема, вони (виробники псевдогрузинських напоїв, - ред.) мають відмовитися від поширення на етикетках та контретикетках, а також в будь-яких інших джерелах інформації, у тому числі в рекламі, відомостей, які можуть бути сприйняті як інформація про іноземне походження напоїв", - йшлось у рішенні АМКУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами