Коньяки-перевертні: експерт розповіла про ознаки, за якими визначають псевдогрузинські напої

Серед ознак псевдогрузинських коньяків, які вказують нібито на іноземне походження товару експертка назвала всю можливу інформацію, яка може бути асоційована з тим, що країна походження напою не Україна.

Цитата:

"Це етикетки, які містять конкретні географічні найменування. Наприклад, можуть бути грузинські міста або марки винограду, які є саме грузинськими, або якщо говоримо про Францію, то французькими. Також крім цього одним з основних доказів, які використовує АМКУ по зазначеним розслідуванням, це опитування споживачів. Тобто АМКУ може опитати споживачів, в тому числі в місцях, де ті чи інші алкогольні напої реалізовуються і запитати у них: коли вони дивляться на цей алкогольний напій, чи вважають вони, що він, наприклад, вироблений в Грузії або у Франції", - зазначила Загребельська.

Деталі

Якщо більша частина споживачів, дивлячись на коньяк, вірить, що він виготовлений у Грузії, то це є одним і основних доказів для АМКУ, пояснила експертка.

"Крім цього компанії, які фактично маскують свою українську продукцію під грузинську для цього також використовують, для прикладу, застосування в назвах грузинських слів, які у споживача чітко асоціюються з Грузією. Також для цього можуть використовуватися розташування державного прапора Грузії на етикетці, розміщення карти країни або карти цієї території, де зазвичай виготовляються такі напої. Тобто це можуть бути різні інструменти, які викликають у споживача хибне уявлення, про те, що цей алкогольний напій виготовлений саме у цій країні", - зауважила Загребельська.

Доповнення

Додамо, що "відловлювати" виробників, які вводять в оману споживачів – завдання Антимонопольного комітету. Але поки що справа далі рекомендацій українським компаніям ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Аджарі"), приватному малому підприємству "Лоцмен" (ТМ "Азнаурі"), ТОВ "СП Аквавінтекс" і ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" (ТМ "Гудаурі") не пішла.

Саме цим виробникам коньяку АМКУ рекомендував вжити заходів щодо недопущення обману споживачів.

"Зокрема, вони (виробники псевдогрузинських напоїв, - ред.) мають відмовитися від поширення на етикетках та контретикетках, а також в будь-яких інших джерелах інформації, у тому числі в рекламі, відомостей, які можуть бути сприйняті як інформація про іноземне походження напоїв", - йшлось у рішенні АМКУ.