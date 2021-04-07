Коньяки-оборотни: эксперт рассказала о признаках, по которым определяют псевдогрузинские напитки

Среди признаков псевдогрузинских коньяков, которые указывают якобы на иностранное происхождение товара експерт назвала всю возможную информацию, которая может быть ассоциирована с тем, что страна происхождения напитка не Украина.

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"Это этикетки, содержащие конкретные географические наименования. Например, могут быть грузинские города или марки винограда, которые являются именно грузинскими, или если говорим о Франции, то французскими. Также кроме этого одним из основных доказательств, используемых АМКУ по указанным расследованиям, это опрос потребителей. То есть АМКУ может опросить потребителей, в том числе в местах, где те или иные алкогольные напитки реализуются и спросить у них: когда они смотрят на этот алкогольный напиток, считают ли они, что он, например, произведенный в Грузии или во Франции", - отметила Загребельская.

Детали

Если большая часть потребителей, несмотря на коньяк, верит, что он изготовлен в Грузии, то это является одним и основных доказательств для АМКУ, объяснила експерт.

"Кроме этого компании, которые фактически маскируют свою украинскую продукцию под грузинскую для этого также используют, например, применение в названиях грузинских слов, которые у потребителя четко ассоциируются с Грузией. Также для этого могут использоваться расположение государственного флага Грузии на этикетке, размещение карты страны или карты этой территории, где обычно изготавливаются такие напитки. то есть это могут быть различные инструменты, которые вызывают у потребителя ложное представление о том, что этот алкогольный напиток изготовлен именно в этой стране", - отметила Загребельская.

Дополнение

Добавим, что "отлавливать" производителей, которые вводят в заблуждение потребителей - задача Антимонопольного комитета. Но пока дело дальше рекомендаций украинским компаниям ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), частному малому предприятию "Лоцмн" (ТМ "Азнаури"), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури") не пошло.

Именно этим производителям коньяка АМКУ рекомендовал принять меры по недопущению обмана потребителей.

"В частности, они (производители псевдогрузинских напитков, - ред.) должны отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках, а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков", - говорилось в решении АМКУ.