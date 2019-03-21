Столичный суд оставил под стражей водителя BMW X5, который скрылся с места ДТП

По сообщению пресс-службы, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение районного суда об аресте водителя BMW Х5, подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве.

Как напомнили в прокуратуре Киева, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Водитель автомобиля BMW Х5, выехал за пределы проезжей части, протаранил забор, после чего столкнулся с Daewoo Lanos, пассажирка которого сгорела в авто. Личность погибшей женщины удалось установить только по результатам экспертизы ДНК. Ею оказалась жительница города Киева, 1990 г.р.

Водитель BMW X5 с места аварии скрылся, однако вскоре был задержан.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

18 февраля 2019 года Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как дополнительно сообщили УНН в столичной прокуратуре, сегодня же апелляция оставила в силе решение о привлечении этого же водителя к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии за инцидент в прошлом году.

Так, суд оставил в силе решение суда первой инстанции о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в 10200 грн и лишение права управления транспортным средством на 1 год. В прошлом году полицейские поймали его нетрезвым за рулем.

Напомним, 16 февраля водителя BMW, 1998 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию.